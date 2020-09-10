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Факти / Lifestyle

Скільки вихідних буде у вересні 2020

У вересні 2020 українці відпочиватимуть вісім днів. Водночас державних свят, які б випали на будній день та стали вихідними – у цьому місяці немає.

Вересень має 30 днів, з них 22 робочих, решта – вихідні.

1 вересня Україна святкуватиме День знань. У цей день дітки підуть в школу після літніх канікул.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Також відзначають такі свята: 

  • 6 вересня – Міжнародний день підприємця;
  • 8 вересня – День солідарності журналістів;
  • 13 вересня – День танкіста;
  • 17 вересня – День рятувальника;

На  27 вересня припадає одразу три свята –  День машинобудівника, День туризму і День вихователя.

30 вересня відзначають День перекладача та День бібліотек.

Вихідні у вересні 2020: скільки будуть відпочивати українці

Календар церковних свят на вересень 2020

У вересні християнський світ святкуватиме два великих свята:

  • Різдво Пресвятої Богородиці, яке припадає на 21 вересня;
  • Воздвиження Хреста Господнього, яке припадає на 27 вересня.

Повний календар церковних свят на вересень 2020 покаже іменини або святу у честь святого на щодень.

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