У четвер, 10 вересня, погода в Україні буде переважно теплою і сонячною. У більшості регіонів температура вдень сягатиме 25 градусів.

Так, на Півночі країни синоптики очікують температуру від 23 до 27 градусів, опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів.

На Сході також очікується тепла погода без опадів. Вдень температура буде досягати позначки +24 градуси, вночі позначки на стовпчиках термометрів значно впадуть, температура буде від 8 до 12 градусів.

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На Півдні країни днем ​​температура буде від 26 до 29 градусів, вночі очікується від 13 до 15 градусів.

На Заході України стовпчики термометрів покажуть від 21 до 25 градусів, вночі синоптики прогнозують температуру від 10 до 12 градусів.

Погода у вересні в Україні

За словами синоптиків, погода у вересні в Україні буде теплою, а зима відчуватиметься як прохолодна осінь.

Згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода в Україні буде найтеплішою аж до 2025 року .

У вересні середня місячна температура становитиме від +14° до +19°, а сильних опадів не очікується.