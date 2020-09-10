У четвер, 10 вересня, Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 23 місячний день.

У цей період рекомендується займатися тими справами, які не вимагають особливої ​​концентрації уваги. Сприятливо буде позначатися на самопочутті інтелектуальна активність.

Не варто в цей день боятися приймати важливих рішеннь.

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Вдалий день для будь-яких фінансових справ, також можна займатися і угодами з цінними паперами.

Також це гарний час і для роботи над помилками. Не варто боятися позбавлятися від старих звичок.

10 вересня варто приділити увагу близьким і друзям. На користь підуть будь-які фізичні навантаження, не варто ігнорувати заняття спортом.

У 23 місячний лінь астрологи рекомендують не планувати нічого масштабного наперед.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.