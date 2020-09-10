Як позбутися від осінньої депресії – поради психолога

Вересень, який приходить на зміну сонячному літу, часто символізується з дощовою та прохолодною погодою, сірими буднями та осінньою депресією.

Як стверджують фахівці, пори року так чи інакше впливають на кожного з нас, проте осінь не безпідставно вважають “найбільш сумним” сезоном.

Що таке осіння депресія, як убезпечити себе від її проявів та не захопитися меланхолійним настроєм, Фактам ICTV розповіла нейропсихолог когнітивного розвитку Вікторія Любаревич-Торхова.

Природа осінньої депресії та її прояви

2020 рік видався насиченим на важкі та непередбачувані події: головним чином він асоціюється з пандемією коронавірусу.

У кризових ситуаціях людина часто відчуває самотність, втому та роздратованість, а якщо це відбувається періодично, рекомендується перевірити генетичну схильність до депресії.

– Справа не завжди у порі року – окрім осінньої, є також зимова та навіть весняна депресія. Якщо депресія рекурентна (та, яка повторюється) – це вже клінічна картина.

У такому випадку Вікторія Любаревич-Торхова радить звертатися принаймні до невропатолога, а якщо є можливість – вирішувати проблему комплексно, з психоневрологом.

Головними симптомами циклічної депресії зазвичай є:

відсутність бажання щось робити;

порушення сну;

порушення апетиту.

Щоб не опинитися у полоні депресивних думок, також необхідно зважати на стан фізичного здоров’я. Тут психолог радить додатково проконсультуватися з дієтологом-ендокринологом.

– Після обстеження також варто перевірити роботу внутрішніх органів та щитовидної залози, а також кров на дефіцит вітамінів та мінералів. Часто саме дефіцит вітамінів в організмі негативно позначається на психічному здоров’ї людини.

Роль психотерапевта

Найбільш вдалим способом побороти осінню депресію є когнітивно-поведінкова терапія, скорочено – КПТ.

– Сенс КПТ полягає у реструктуризації негативних думок, які навіюються під впливом зовнішніх чинників. Також ця терапія присвячена розпізнаванню та прийняттю власних емоцій.

Адаптація до власних думок та оновлення системи цінностей – ці фактори здатні протистояти будь-яким проявам осінньої депресії.

Окрім клінічної депресії, звернутися до психотерапевта не завадить і у випадках звичайних сезонних розладів – коли стає важко сприймати сірість буднів, образи, втрати або перезавантаженість на роботі.

Правильна профілактика осінньої депресії

Вікторія Любаревич-Торхова вважає, що не варто “загравати” з осінньою меланхолією: у цей період краще розвивати власну чуттєвість та формувати правильний емоційний фон.

– Восени потрібно насичувати своє життя смаками та фарбами, розвивати свої почуття та емоції, втримувати та змінювати фокус уваги. Саме ці фактори регулюють наші гормони і визначають настрій.

Розвиток чуттєвості – базова вправа

Для того, щоб надійно захиститися від проявів сезонної депресії, потрібно частіше робити собі приємно. Навіть якщо на вулиці дощ, на роботі – завал, а на кухні – гора посуду.

– Усю роботу краще виконувати не похапцем, а виважено, не напружуючись і лише з добрими намірами. А на дозвіллі частіше шукати відповіді на запитання “завдяки чому я отримую задоволення?”

Оселю можна прикрасити затишними речима та ароматами – наприклад, корицею, бадьяном чи імбирем. Також згодяться ароматичні свічки або палички.

Окрім цього, варто не забувати про обмеження від негативного інформаційного фону.

Замість новин про чергову катастрофу у світі сплануйте зустріч з близькою людиною за чашкою кави або погуляйте з домашнім улюбленцем – нехай і в дощову погоду, але з гарним настроєм та посмішкою на обличчі.

Наталка Тарчевська