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Факти / Lifestyle

День ангела Оксани 2020: привітання у картинках

День ангела Оксани припадає на 15 вересня, цьогоріч це вівторок. Ім’я Оксана прийшло до нас із Стародавньої Греції.

Воно означає мандрівниця, чужинка, гостя, за іншою версією – гостинна.

Дівчата з цим ім’ям мають спокійний характер, водночас це цілеспрямована, самостійна особистість, яка може сама за себе постояти.

Якщо серед ваших близьких та подруг є дівчата з цим красивим ім’ям, не забудьте привітати їх з Днем ангела. Ми зібрали найкрасивіші картинки з Днем ангела Оксани 2020.

Читайте: День Оксани та Ксенії: історія свята і найкращі привітання з днем ангела

З днем ангела оксани

З днем ангела Оксани

Привітання у картинках з Днем ангела Ксенії

день ангела

день ангела

день ангела

Календар свят

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.

Фото: Pexels

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