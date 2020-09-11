День ангела Оксани припадає на 15 вересня, цьогоріч це вівторок. Ім’я Оксана прийшло до нас із Стародавньої Греції.

Воно означає мандрівниця, чужинка, гостя, за іншою версією – гостинна.

Дівчата з цим ім’ям мають спокійний характер, водночас це цілеспрямована, самостійна особистість, яка може сама за себе постояти.

Якщо серед ваших близьких та подруг є дівчата з цим красивим ім’ям, не забудьте привітати їх з Днем ангела. Ми зібрали найкрасивіші картинки з Днем ангела Оксани 2020.

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