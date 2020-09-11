Докладний гороскоп на тиждень з 14 до 20 вересня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

17 вересня молодик у Діві о 14.00 за київським часом, Сонце в гармонійному аспекті з ретроградним Сатурном. Впевненість і комфорт зараз насамперед залежить від ясності та порядку, з’являються можливості поліпшити свої ділові, соціальні, фінансові стосунки, зробити їх ефективнішими.

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Відкриваються можливості для переходу на нові рівні в усіх сферах. Відсунуті на тривалий період справи сьогодні можуть бути вирішені. Для остаточного успішного завершення справи добре було б скористатися порадою досвідченого товариша.

Гороскоп для Овнів

У цей період вийде владнати конфлікти і розбіжності, а також багато чого змінити у своєму житті. Тиждень буде вдалим, якщо вирішите відкоригувати свою діяльність. Варто звертати увагу на те, що говорять представники старшого покоління, керівники. Вони можуть вам дати цінну пораду, їх досвід допоможе уникнути невдач. Складний період для людей, які мають хронічні захворювання – загострюються симптоми, погіршується перебіг хвороби. Тому, особливу увагу варто приділити своєму здоров’ю.

Гороскоп для Тельців

У цей період уникнути невдач допоможе самоконтроль. Крім того, раціонально підходьте до вкладень і витрат на розваги. Ви можете впливати людей, створювати творчі проекти, відстоювати свої ідеї та інтереси. Хороший період для аналізу стосунків, які вже існують, з’ясування питань, які не дають спокою і впевненості. Можливо відновлення особистих взаємин з давніми партнерами. Протягом цього тижня ви зрозумієте, з ким із партнерів вам насправді добре і з ким ви дитися в одному напрямку.

Гороскоп для Близнюків

Ви зможете зарядити оптимізмом своїх близьких, змусити повірити в свої сили навіть тих, хто перебуває у депресії. Справи йдуть легко, без перешкод, але з іншого боку, це породжує лінь. В результаті – втрата шансів і можливостей. Хороший період для досліджень, а також для вирішення ділових і фінансових питань. Ви можете отримати таємну інформацію, а події з минулого можуть про себе нагадати. Слушна нагода для переговорів з впливовими людьми, обговорень і виступів, роботи з документами, укладання угод.

Гороскоп для Раків

Цей період не підходить для інтелектуальної праці, встановлення контактів з близькими людьми. Партнери можуть порушувати свої зобов’язання, а суспільне навантаження заважає особистому житті. Зараз не час для хитрості, успіх залежить від вашої чесності, самоконтролю та об’єктивності. Відкиньте емоції, ухвалюйте рішення з холодною головою. З’являються партнери з минулого. Доведеться робити вибір і вирішувати – в яких стосунках ви здатні до взаємної підтримки, а в яких ні.

Гороскоп для Левів

Безліч клопоту і дрібних справ не залишають місця для свята. Багато часу займають розмови про здоров’я, збір інформації або консультації з фахівцями щодо цього. Питання, пов’язані з роботою, знову стають актуальними, у вас можуть зміниться обов’язки. Категоричність і вимогливість повинні відійти на другий план. У цей период ви зможете вирішити давні проблеми. Ви лідируєте серед своїх друзів, колег. Можливо, колектив або керівництво покладе на вас деякі обов’язки.

Гороскоп для Дів

Вдалий період для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні та сімейних стосунках. Романтичні взаємини можуть змінити звичне життя. Якщо виховання дітей та їх розвиток викликають проблеми, скористайтеся цим періодом для зміцнення зв’язку, затвердження батьківського авторитету. Зростає тяга до естетичних задоволень, прагнення до пізнання мистецтва. У цей час ви будете спокійні та врівноважені. Вдалі дні для вирішення важливих ділових питань, з’являються нові ідеї для творчого самовираження.

Гороскоп для Терезів

Вирішення питань спільних фінансів, принесуть вам додаткові складнощі. Але красиві слова, вчинки і те, що називають хорошими манерами, дозволяють отримати від людей бажане. У цей час у вас вийде впливати на великі колективи. Не відмовте собі у задоволенні відвідати громадські або культурні місця, де можна зустріти знайомих, почути новини або обзавестися новими зв’язками. Ті, хто ще не обзавелися половинками, можуть сподіватися на романтичну зустріч, зокрема з давніми партнерами.

Гороскоп для Скорпіонів

Скористайтеся цим часом для трансформації стилю і методів вашої роботи, стосунків з партнерами, заміни всього застарілого і непотрібного. Слушна нагода для звернення в офіційні органи, державні структури. Період сприятливий для того, щоб якісно змінити любовні або сімейні стосунки, розірвати рутинні зв’язки, відкинути у своєму житті все, що на цьому етапі, заважає вашому розвитку. Можлива трансформація дружби у кохання. Нові взаємини можуть бути яскравими та пристрасними, але вони короткострокові.

Гороскоп для Стрільців

Розпочинається поступовий рух, розвиток, прояснюються перспективи, майбутнє стає зрозумілим. Обставини підштовхують вас до серйозних змін – від ремонту до одруження, переїзду та іншого. Це хороший період для пояснень з партнерами, з’ясування особистих і сімейних стосунків. Проблеми можуть виникати через нестачу рішучості, необдумані вчинки і невпевненость у своїх силах. Збільшується ймовірність неправильного розподілу коштів, тому утримайтеся від грошових вкладень та купівлі.

Гороскоп для Козерогів

Впевненість і комфорт залежать від вашого емоційного стану. Намагайтеся не ухвалювати ризикованих рішень, бо існує велика ймовірність негативних наслідків, через що можна втратити довіру навколишніх. У вас можуть сформуватися занадто великі вимоги до життя, вам хотітиметься обов’язково поліпшити своє становище, але поспішні дії та внутрішня тривога призводять до помилкових дій, в результаті – фінансових втрат. Інтенсивна робота призводить до конфліктів в особистих і сімейних стосунках.

Гороскоп для Водоліїв

Ваші стосунки проходять перевірку на міцність, можлива поява давнього партнера, який слугуватиме каталізатором змін. Протягом цього періоду зростає життєва сила, ви успішно чините опір різним захворюванням. Хороший період для укладення угод, реорганізації виробництва. Вдалими виявляться ділові візити, звернення до влади, в офіційні структури. Також ви відчуєте підтримку співробітників. Використовуйте цей період також для планування, нарад, відповідальних виступів. Але будьте готові до того, що ви зіткнетеся з сильним опором інших думок та інтересів.

Гороскоп для Риб

У цей час уникайте суперечок і конфліктів, через громадську діяльність ви втрачаєте ресурси. Будьте пильні під час складання довірчих угод, уникайте двозначних фраз. Якщо правильно використовувати можливості цього періоду, то поліпшаться особисті взаємини. Сприятливий період для того, щоб проаналізувати, як ви досягаєте своїх життєвих цілей. Хороший період для усунення протиріч, налагодження взаємин з рідними і близькими.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.