Як зрозуміти, коли жінка імітує оргазм

Більшість погано обізнаних жінок впевнені, що імітація оргазму це нормальна практика і це ноша, яка їм випала на все життя.

Водночас у представниць прекрасної статі часто зустрічається думка про якусь жертовності про те, що симулює вона заради чоловіка і міцності стосунків. Мовляв, его зломити бояться, раптом подумає, що я фригідна та інше.

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Хоча в результаті це звичайний обман, який за собою несе мало приємного.

Однак, щоб зрозуміти, чи імітує жінка оргазм, потрібно спочатку розібратися, що це таке.

Оргазм енциклопедії описують, як кульмінацію сексуального збудження, яка характеризується сильним почуттям задоволення та насолоди. А з фізіологічної частини – це спазм.

– По суті це м’язовий спазм, після якого настає розслаблення. Основна особливість – спазми у піхві, які можна відчути. Решта особливостей це вже більш індивідуальна історія. У когось це почервоніння грудей, розширений зіниць, закриті очі. А у когось може бути навіть ейфорійний сміх після оргазму. У кожної жінки є свої особливості, тому варто зважати на них, – розповідає сексолог Оксана Єфремова.

Важливо запам’ятати, що завзяте бажання жінки отримати оргазм за будь-яку ціну їй тільки шкодить. В результаті вона закривається, чекає поки все закінчиться, а в думках Нехай я краще буду імітувати, а то він так старається.

– Тоді оргазм перетворюється із задоволення для жінки в досягнення для чоловіка. Це не призводить до насолоди від сексу, – зазначає сексолог.

У таком разі найкращим методом є щира розмова, хоча вона супроводжуватиметься тривогою, бо більшість людей не звикли говорити на інтимні теми відкрито.

Однак перед цим чоловік повинен чітко розуміти навіщо йому ця розмова: щоб ощасливити жінку або через комплекс меншовартості, мовляв, не можу задовольнити свою партнерку. Якщо ви обрали другий варіант, то це шлях у нікуди.

Скажіть своїй половинці: Я не впевнений, що приніс тобі задоволення, скажи що мені потрібно зробити, аби тобі було приємніше?

І це не тільки про оргазм, бо якщо так, то тут ми говоримо тільки про почуття власної важливості. Якщо у нас мета – це насолода для жінки, то тут ми обговорюємо, що зробить партнерку щасливішою.

– Коли ми метою ставимо не оргазм, а саме процес і задоволення, то і розмова будується щиро і секс стає яскравішим, – ділиться Оксана Єфремова.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм – читайте на Фактах ICTV.