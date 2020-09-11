Усікновення глави Іоанна Предтечі щороку святкують 11 вересня. Це свято відзначають на честь пророка, який охрестив Ісуса Христа та якого стратили у цей день.

Це одне із найшановніше церковне свято після Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV дізналися про історію та традиції Усікновення глави Іоанна Предтечі.

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Історія Усікновення глави Іоанна Предтечі

У 2020 році Усікновення глави Іоанна Предтечі припадає на п’ятницю, 11 вересня. Пророк був найближчим попередником Ісуса Христа, передбачивши його пришестя.

Іоанн Предтеча народився у родині священника. Довгий час він прожив у пустелі, вів доволі аскетичний спосіб життя, проповідував з 30 років, коли почув Божий голос та у суворій формі викривав вади людей та правителів, за що його і стратили.

Іоанн Предтеча засудив царя Ірода за його невірність своїй дружині та спільне життя з дружиною брата – Іродіадою, порушивши Божу заповідь про перелюбство.

У відповідь цар ув’язнив пророка, а невдовзі за проханням доньки Іродіади Саломеї, яка на день народження Ірода підкорила його своїм танцем, відрубав йому голову.

Іродіада викинула голову Іоанна Предтечі у брудне місце, а його тіло учні поховали у місті Севастії.

Традиції Усікновення глави Іоанна Предтечі

У день Усікновення глави Іоанна Предтечі віряни дотримуються суворого посту. Потрібно не вживати у їжу м’ясні та рибні страви, яйця і молочні продукти.

Окрім цього, не дозволяється використовувати ріжучі та колючі предмети (ножі, ножиці тощо). Тому усю їжу, за традиціями, потрібно ламати.

На Усікновення Іоанна Предтечі не можна викладати та ставити на стіл страви на блюді. Церква стверджує, що саме так принесли голову пророка.

Зазвичай на це свято українці пекли хліб та гарбузи, варили картоплю у лушпинні, а також уникали танців та не співали.

Також усі намагались не ображати одне одного, не брати чужих речей, не починати нових справ та не вживати алкогольні напої.

Календар церковних свят

Календар церковних свят на вересень 2020 налічує п’ять пам’ятних дат.

Православні християни святкуватимуть два великих церковних свята, які належать до списку 12 найважливіших дат – Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня) та Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня).

Загалом у перший місяць осені віряни святкуватимуть: Усікновення глави Іоанна Предтечі (11 вересня), Михайлове диво (19 вересня), Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня), Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня), День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії (30 вересня).