11 вересня православні відзначають велике свято, присвячене мученицькій смерті Іоанна Хрестителя. Усікновення глави Іоанна Предтечі.

Історія смерті Іоанна Хрестителя описана в Євангелії від Марка. Йому не сподобалось, що цар Ірод одружився з дружиною свого брата Іродіадою. Іоанна, за його викривальні слова, кинули до в’язниці.

На дні народження Ірода донька Іродіади станцювала танець, який дуже сподобався царю. Ірод пообіцяв їй все, що вона забажає. Іродіада намовила доньку попросити відрубану голову Іоанна Хрестителя. Ірод виконав її забаганку.

За народними повір’ями, з 11 вересня зазвичай починається бабине літо, яке триває до 22 вересня. За народним календарем сьогодні потрібно збирати урожай ріпи.

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Іменини святкують: Іван, Олеся, Іоан.

Народні прикмети на 11 вересня:

з ночі не з’явилася роса – на погану погоду;

добре родить щавель – на теплу зиму;

Риба пливе на мілководдя – похолодає.

Що не можна робити 11 вересня:

користуватись ножами;

не можна співати та танцювати;

їсти м’ясо, молоко, рибу й страви з них;

їсти круглі фрукти та овочі червоного кольору.

Цього дня:

1297 — шотландці під керівництвом Вільяма Хоробре Серце Воллеса розбили війська англійського короля Едуарда I.

1888 — на відкритті промислової виставки в Торонто проведений перший у світі запис людського голосу.

1919 — Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків;

1927 — землетрус на Південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань;

1943 — створений державний український хор імені Г. Верьовки;

1993 — у Києві відкрито пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 років;

1997 — Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України.

2001 — Терористичний акт 11 вересня 2001 року у США.

Церковний календар на вересень

Церковний календар на вересень 2020 містить головні православні дати першого місяця осені.

Одне із головних церковних свят вересня є Усікновення глави Іоанна Предтечі та Михайлове чудо, яке щороку відзначається 19 вересня.

Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 21 вересня.