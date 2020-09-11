Що взяти в похід в гори з наметом? Список речей і бюджет

Карпати для багатьох – зимові гори: де катаються на лижах і сноуборді, а от побувати тут влітку, походити дикими стежками, піднятися на вершину, погладити корів і поїсти сиру на далекій полонині у сироварні – така нагода рідко випадає. Далі історія – про похід у гори з наметом на одну ніч. Не варто надто напружуватися – потрібно відпочити і насолодитися? Тож, що треба дізнатися і зробити перед походом у гори і у скільки це обійдеться?

Погода

Перше, з чим треба визначитися перед походом – це, звичайно, погода. Йти у розпал літа (і якщо не маєте гарної фізичної підготовки) це знущання над собою – спека і втома не дадуть вам насолодитися краєвидами. Попри стереотип, що в горах вище і там прохолодніше, Карпати не такі високі, щоб їх не зачепила літня спека в Україні.

Тож далі йтиметься про подорож наприкінці серпня – на початку вересня. Постійних дощів, які так само стереотипно мали би бути в горах, не спостерігалося. Однак, ви маєте бути готові, що погода в горах швидко змінюється, а отже обов’язково беріть із собою дощовик.

Екіпірування

Спочатку складається враження, що перед походом у гори цілком можна обійтися звичайними кросівками та спортивними штанами. Але чим ретельніше готуєшся до походу, читаєш куди й скільки йти, як високо і яким шляхом, тим більше переконуєшся, що треба одягатися зручніше. Тож варто придбати трекінгове взуття, штани для походів і легкі куртки проти вітру. Якщо купувати наприкінці сезону, то можна придбати все зі значними знижками. Обов’язково візьміть із собою кепки від сонця, а на вечір – теплий одяг, шапки та шкарпетки на ніч у намет.

Намет

Спочатку вам родичі можуть порадити взяти намет у них – традиційна помилка тих, хто не хоче щось купувати, аби потім не валялося у хаті. Однак треба перевірити його вагу – на три місця він може важити майже чотири кілограми! Нести його цілий день разом з усім – це просто мука! Тож варто взяти із собою крихітний, а головне легкий, двомісний намет – можна купити швидко і недорого в інтернеті.

Особливих вимог не ставте до нього – аби закривав від вітру, зручно складався і розкладався, і головне був не важким – максимум півтора кілограми. А от спальні мішки мають бути якісними – вони мають гарно складатися, легко нестися і захищати від холоду. Каремати під мішки треба брати обов’язково – ваші нирки вам подякують. Вони легко кріпляться до рюкзаків та дуже легкі.

Їжа

Їсти в горах хочеться сильніше, ніж на роботі в обід – будете голодні майже весь час – нехай вас втішає думка про сироварню вкінці маршруту. Отже, що можна взяти із собою:

вермішель, пюре та супи швидкого приготування;

каші, щоб запарювати;

сухофрукти та горішки;

ковбаска суха нарізана;

енергетичні батончики;

чай і кава у пакетиках;

хліб, або сухарі чи хлібці.

І найголовніше – чим все це запарити? Де взяти гарячу воду? Не розводити полум’я ж кожного разу, щоб випити чашку чаю на перепочинку? Дуже радимо придбати газову горілку. Вона справжній порятунок – легка, легко складається і літр води закипає за кілька хвилин! Вода була повсюди – у річках і джерелах.

Рюкзаки

У звичайний рюкзак вам не влізе і половина всіх речей, обов’язково треба спеціальний для походів. Одного великого на двох може вистачити, а інша людина може взяти трошки меншого.

Аптечка

Медикаменти беріть ті, які ви завжди приймайте. Та найголовніше – наберіть побільше пластирів, якщо взуття нове, то натре точно.

Ніби все? Але повторюю все це – лише на один день. Якщо наважитеся на більше, то просто візьміть більше їжі і ще більше пластирів.

Куди підніматися і звідки? Ось один з варіантів – підйом на гору Кукул

Із Києва можна доїхати машиною до Ворохти. Там заночувати, лишити машину, на таксі доїхати до селища Вороненко і підніматися звідти. Там є залізнична станція і можна доїхати залізницею.

Найлегший маршрут пролягає до гори Кукул, висота 1 539 м. Маршрут підйому завантажте у додаток, що працює без мережі maps.me – він показує навіть найдрібніші переходи та перелази.

Чому Кукул? Частина маршруту до цієї здавалось би нічим не примітної вершини пролягає паралельно Чорногірському хребту, найвищому хребту українських Карпат. Тобто, кілька годин можна йти і милувалися Говерлою, Петросом й іншими українськими двотисячниками. В один бік дорога – 12 км. Писали, що їх можна подолати за чотири години. Але якщо ви вперше ідете в гори, то це може зайняти майже вдвічі більше.

Взагалі-то, люди за день піднімаються та спускаються з цієї гори, але якщо хочете спробувати заночувати у наметі, не поспішайте. Зупиніться, випийте чаю і помилуйтеся краєвидом. Це дорога для початківців, лише на перших кілометрах трохи круто і йдеш повільно, однак потім дорога стає пологішою і йти стає дуже легко. Тим більше, там навколо дзеленчать дзвониками корови і шумить вода й ліс, а це так умиротворює, що не хочеться нікуди поспішати.

Надвечір ви дістанетеся вершини, втомлені, але щасливі, переходьте вершину і йдіть трохи вниз. Там на маршруті буде сироварня. Для багатьох – основна мета подорожі! Якби не сир, можливо б і не ходили. А взагалі так складно описати враження, коли навколо тебе ані душі, лише гори і тут раптом виростає дерев’яна будівля, схована від вітру між дерев! Господар має корів і робить розкішний домашній сир, що пахне димом. У нього також можна поповнити і запаси води.

Місце ночівлі обирайте ретельно – щоб не було вітру, щоб була рівна поверхня – інакше будуть боліти боки і сповзатимете. Лягайте спати якомога раніше (гадаю, це не буде проблемою, бо ви втомитеся і звалитеся), але це треба для того, щоб побачити схід сонця у горах!

Бракує слів, щоб описати і передати на фото – треба побачити на власні очі.

Назад повертатися вже швидше. По-перше, йти вниз(хоча навантаження на суглоби більше, ніж на гору – це шокує всіх, хто не ходить у гори). І по-друге, менше їжі – рюкзаки легші. Радимо спускатися вниз іншим маршрутом і повернутися не туди звідки ви починали підйом, а одразу у Ворохту.

Бюджет першого походу з наметом (без дороги до місця підйому)

4 100 грн – дві пари трекінгового взуття;

2 300 грн – дві пари штанів для походу;

800 грн – куртка;

1 600 грн – газова горілка і сам газовий балон;

1 тис. грн – намет;

114 грн – сир у горах;

400 грн – їжа (вермішель, пюре, каша, чай, кава, баточники, ковбаска);

600 грн – два каремати (у нас були свої);

1 600 грн – два скромні спальні мішки (у нас були свої).

Все разом: 11 974 грн

Сума виходить вражаючою як для одного дня походу, але ви можете піти у довший похід і до того ж у вас це спорядження залишається, а отже на наступні подорожі треба буде купувати тільки їжу!

Похід у гори з наметом ніколи не зрівняється із відпочинком на морі чи тижнем у spa-салоні. Так, там не болять ноги, гарно спиться і може бути засмага, але там немає відчуття перемоги над природою, коли ти докладаєш зусилля і досягаєш вершин буквально, коли ти втомлений, але страшенно щасливий, що переміг і природу, і себе. І до того ж там дуже смачний сир.

Ольга Кучер