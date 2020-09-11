Що взяти в похід в гори з наметом? Список речей і бюджет

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Факти / Lifestyle

Відпочинок у горах: як зібратися у свій перший похід та скільки це коштує

Карпати для багатьох – зимові гори: де катаються на лижах і сноуборді, а от побувати тут влітку, походити дикими стежками, піднятися на вершину, погладити корів і поїсти сиру на далекій полонині у сироварні – така нагода рідко випадає. Далі історія – про похід у гори з наметом на одну ніч. Не варто надто напружуватися – потрібно відпочити і насолодитися? Тож, що треба дізнатися і зробити перед походом у гори і у скільки це обійдеться?

Погода

Перше, з чим треба визначитися перед походом – це, звичайно, погода. Йти у розпал літа (і якщо не маєте гарної фізичної підготовки) це знущання над собою – спека і втома не дадуть вам насолодитися краєвидами. Попри стереотип, що в горах вище і там прохолодніше, Карпати не такі високі, щоб їх не зачепила літня спека в Україні.

Карпати

Тож далі йтиметься про подорож наприкінці серпня – на початку вересня. Постійних дощів, які так само стереотипно мали би бути в горах, не спостерігалося. Однак, ви маєте бути готові, що погода в горах швидко змінюється, а отже обов’язково беріть із собою дощовик.

Екіпірування

Спочатку складається враження, що перед походом у гори цілком можна обійтися звичайними кросівками та спортивними штанами. Але чим ретельніше готуєшся до походу, читаєш куди й скільки йти, як високо і яким шляхом, тим більше переконуєшся, що треба одягатися зручніше. Тож варто придбати трекінгове взуття, штани для походів і легкі куртки проти вітру. Якщо купувати наприкінці сезону, то можна придбати все зі значними знижками. Обов’язково візьміть із собою кепки від сонця, а на вечір – теплий одяг, шапки та шкарпетки на ніч у намет.

Намет

Спочатку вам родичі можуть порадити взяти намет у них – традиційна помилка тих, хто не хоче щось купувати, аби потім не валялося у хаті. Однак треба перевірити його вагу – на три місця він може важити майже чотири кілограми! Нести його цілий день разом з усім – це просто мука! Тож варто взяти із собою крихітний, а головне легкий, двомісний намет – можна купити швидко і недорого в інтернеті.

Що взяти в похід в гори з наметом? Список речей і бюджет

Особливих вимог не ставте до нього – аби закривав від вітру, зручно складався і розкладався, і головне був не важким – максимум півтора кілограми.  А от спальні мішки мають бути якісними – вони мають гарно складатися, легко нестися і захищати від холоду. Каремати під мішки треба брати обов’язково – ваші нирки вам подякують. Вони легко кріпляться до рюкзаків та дуже легкі.

Їжа

Їсти в горах хочеться сильніше, ніж на роботі в обід – будете голодні майже весь час  – нехай вас втішає думка про сироварню вкінці маршруту. Отже, що можна взяти із собою:

  • вермішель, пюре та супи швидкого приготування;
  • каші, щоб запарювати;
  • сухофрукти та горішки;
  • ковбаска суха нарізана;
  • енергетичні батончики;
  • чай і кава у пакетиках;
  • хліб, або сухарі чи хлібці.

І найголовніше – чим все це запарити? Де взяти гарячу воду? Не розводити полум’я ж кожного разу, щоб випити чашку чаю на перепочинку? Дуже радимо придбати газову горілку. Вона справжній порятунок – легка, легко складається і літр води закипає за кілька хвилин! Вода була повсюди – у річках і джерелах.

Рюкзаки

У звичайний рюкзак вам не влізе і половина всіх речей, обов’язково треба спеціальний для походів. Одного великого на двох може вистачити, а інша людина може взяти трошки меншого.

Аптечка

Медикаменти беріть ті, які ви завжди приймайте. Та найголовніше – наберіть побільше пластирів, якщо взуття нове, то натре точно.

Ніби все? Але повторюю все це – лише на один день. Якщо наважитеся на більше, то просто візьміть більше їжі і ще більше пластирів.

Куди підніматися і звідки? Ось один з варіантів – підйом на гору Кукул

Із Києва можна доїхати машиною до Ворохти. Там заночувати, лишити машину, на таксі доїхати до селища Вороненко і підніматися звідти. Там є залізнична станція і можна доїхати залізницею.

Найлегший маршрут пролягає до гори Кукул, висота 1 539 м. Маршрут підйому завантажте у додаток, що працює без мережі maps.me – він показує навіть найдрібніші переходи та перелази.

Що взяти в похід в гори з наметом? Список речей і бюджет

Чому Кукул? Частина маршруту до цієї здавалось би нічим не примітної вершини пролягає паралельно Чорногірському хребту, найвищому хребту українських Карпат. Тобто, кілька годин можна йти і милувалися Говерлою, Петросом й іншими українськими двотисячниками. В один бік дорога – 12 км. Писали, що їх можна подолати за чотири години. Але якщо ви вперше ідете в гори, то це може зайняти майже вдвічі більше.

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Взагалі-то, люди за день піднімаються та спускаються з цієї гори, але якщо хочете  спробувати заночувати у наметі, не поспішайте. Зупиніться, випийте чаю і помилуйтеся краєвидом. Це дорога для початківців, лише на перших кілометрах трохи круто і йдеш повільно, однак потім дорога стає пологішою і йти стає дуже легко. Тим більше, там навколо дзеленчать дзвониками корови і шумить вода й ліс, а це так умиротворює, що не хочеться нікуди поспішати.

Що взяти в похід в гори з наметом? Список речей і бюджет

Надвечір ви дістанетеся вершини, втомлені, але щасливі, переходьте вершину і йдіть  трохи вниз. Там на маршруті буде сироварня. Для багатьох – основна мета подорожі! Якби не сир, можливо б і не ходили. А взагалі так складно описати враження, коли навколо тебе ані душі, лише гори і тут раптом виростає дерев’яна будівля, схована від вітру між дерев! Господар має корів і робить розкішний домашній сир, що пахне димом. У нього також можна поповнити і запаси води.

Місце ночівлі обирайте ретельно – щоб не було вітру, щоб була рівна поверхня – інакше будуть боліти боки і сповзатимете. Лягайте спати якомога раніше (гадаю, це не буде проблемою, бо ви втомитеся і звалитеся), але це треба для того, щоб побачити схід сонця у горах!

Що взяти в похід в гори з наметом? Список речей і бюджет

Бракує слів, щоб описати і передати на фото – треба побачити на власні очі.

Назад повертатися вже швидше. По-перше, йти вниз(хоча навантаження на суглоби більше, ніж на гору – це шокує всіх, хто не ходить у гори). І по-друге, менше їжі – рюкзаки легші. Радимо спускатися вниз іншим маршрутом і повернутися не туди звідки ви починали підйом, а одразу у Ворохту.

Бюджет першого походу з наметом (без дороги до місця підйому)

  • 4 100 грн – дві пари трекінгового взуття;
  • 2 300 грн – дві пари штанів для походу;
  • 800 грн – куртка;
  • 1 600 грн – газова горілка і сам газовий балон;
  • 1 тис. грн – намет;
  • 114 грн – сир у горах;
  • 400 грн – їжа (вермішель, пюре, каша, чай, кава, баточники, ковбаска);
  • 600 грн – два каремати (у нас були свої);
  • 1 600 грн – два скромні спальні мішки (у нас були свої).

Все разом: 11 974 грн

Сума виходить вражаючою як для одного дня походу, але ви можете піти у довший похід і до того ж у вас це спорядження залишається, а отже на наступні подорожі треба буде купувати тільки їжу!

Похід у гори з наметом ніколи не зрівняється із відпочинком на морі чи тижнем у spa-салоні. Так, там не болять ноги, гарно спиться і може бути засмага, але там немає відчуття перемоги над природою, коли ти докладаєш зусилля і досягаєш вершин буквально, коли ти втомлений, але страшенно щасливий, що переміг і природу, і себе. І до того ж там дуже смачний сир.

Ольга Кучер

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