У п’ятницю, 11 вересня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 23 місячний день.
Один з нейтральних днів. У цей період астрологи рекомендують більше уваги приділити саморозвитку і вирішення накопичених проблем.
Це несприятливий день для спілкування з начальством, всі важливі розмови краще відкласти на більш сприятливий період.
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11 вересня у багатьох відчуватиметься спад енергії. Незважаючи на це не варто боятися важливих розмов, адже вони можуть привести вас до успіху.
У 23 місячний день варто уникати суєти. Активність в цей день – даремний витрата сил.
Потрібно сприятливо оцінювати результати своєї праці і прожитий період. Через підвищену емоційність можливі конфлікти, однак не варто гостро реагувати на зауваження.
Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.