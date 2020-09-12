День ангела Олександра святкують кілька разів на рік, зокрема 12 вересня. Це ім’я має грецьке походження і в перекладі означає захисник людей.

Напевно, саме тому Олександри вольові, цілеспрямовані і завжди досягають своєї мети. Вони часто є керівниками або підприємцями, оскільки вправно здатні керувати колективом.

Також для чоловіків з таким іменем характерне загострене відчуття справедливості.

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Факти ICTV зібрали привітання з днем ангела Олександра в картинках, щоб ви могли привітати своїх чоловіків.

До слова, сьогодні також святкують День програміста і День українського кіно. Детальніше – у календарі свят на вересень 2020.