12 вересня 2020 в Україні святкують неофіційне свято – День програміста, яке відзначається у 256-й день року.
Цей день обрали, оскільки число 256 тісно пов’язане з комп’ютерами.
Воно відповідає кількості чисел, які можна представити, використовуючи один 8-бітний байт.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем програміста.
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***
Хай обходять стороною
Віруси комп’ютер,
І нехай буде, милий мій,
У тебе все супер.
Нехай не виснуть ніколи
Складні програми.
Для мене ти назавжди
Розумний самий-самий.
Мишка, килимок, в кружці чай
Як завжди остиглий.
Свій комп’ютер вимикай,
Все потім допишеш.
***
Не підводить хай здоров’я,
Щоб пам’ятав ти всі паролі,
Щоб поїсти не забував,
Спину, ноги розминав.
Пам’ятав, що крім компа,
Ліс є, річка і лука,
Шашличок, друзі і вино,
Все на радість нам дано!
***
Проводить за комп’ютером
Програміст наш цілий день,
Алгоритми, схеми зводить,
Адже програми — його ціль!
Ми бажаємо нових знань,
Свіжих думок та ідей,
Лише вдалих починань,
І успіхів лише скрізь!
***
З днем програміста вітаю,
Досягти висот скоріше бажаю,
CAPS LOCK ПОМЕНШЕ НАТИСКАТИ,
І в Інтернеті не гуляти.
Твори улюблену роботу,
І кілобайти немов воду,
У величезних масах поглинається,
Та інших обогащай.
День програміста – це свято,
Ботани, генії – всі різні,
Бажаю вам все розібрати,
І заново потім зібрати.
***
Бажаю, в думах про працю,
Не забувати про все навкруг,
І пам’ятати те, що десь
Є мама, син, дружина й друг.
Вони зовсім не винні,
Що сервер знову барахлить,
Що вірус поїдає байти,
Що софт заглючив і дає збої.
Сьогодні, у свято програмістів,
Ти в інтернеті не виси,
А випий з нами білої, чистої,
І помідором закуси!
Свята у вересні 2020
13 вересня – це також День танкіста, який в Україні відзначають з 1997 року.
До кінця вересня 2020 професійні свята ще відзначать працівники нафтогазової промисловості, рятувальники, винахідники, фармацевти, а також лісники і співробітники туристичних агентств.