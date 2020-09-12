12 вересня 2020 в Україні святкують неофіційне свято – День програміста, яке відзначається у 256-й день року.

Цей день обрали, оскільки число 256 тісно пов’язане з комп’ютерами.

Воно відповідає кількості чисел, які можна представити, використовуючи один 8-бітний байт.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем програміста.

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***

Хай обходять стороною

Віруси комп’ютер,

І нехай буде, милий мій,

У тебе все супер.

Нехай не виснуть ніколи

Складні програми.

Для мене ти назавжди

Розумний самий-самий.

Мишка, килимок, в кружці чай

Як завжди остиглий.

Свій комп’ютер вимикай,

Все потім допишеш.

***

Не підводить хай здоров’я,

Щоб пам’ятав ти всі паролі,

Щоб поїсти не забував,

Спину, ноги розминав.

Пам’ятав, що крім компа,

Ліс є, річка і лука,

Шашличок, друзі і вино,

Все на радість нам дано!

***

Проводить за комп’ютером

Програміст наш цілий день,

Алгоритми, схеми зводить,

Адже програми — його ціль!

Ми бажаємо нових знань,

Свіжих думок та ідей,

Лише вдалих починань,

І успіхів лише скрізь!

***

З днем програміста вітаю,

Досягти висот скоріше бажаю,

CAPS LOCK ПОМЕНШЕ НАТИСКАТИ,

І в Інтернеті не гуляти.

Твори улюблену роботу,

І кілобайти немов воду,

У величезних масах поглинається,

Та інших обогащай.

День програміста – це свято,

Ботани, генії – всі різні,

Бажаю вам все розібрати,

І заново потім зібрати.

***

Бажаю, в думах про працю,

Не забувати про все навкруг,

І пам’ятати те, що десь

Є мама, син, дружина й друг.

Вони зовсім не винні,

Що сервер знову барахлить,

Що вірус поїдає байти,

Що софт заглючив і дає збої.

Сьогодні, у свято програмістів,

Ти в інтернеті не виси,

А випий з нами білої, чистої,

І помідором закуси!

Свята у вересні 2020

13 вересня – це також День танкіста, який в Україні відзначають з 1997 року.

До кінця вересня 2020 професійні свята ще відзначать працівники нафтогазової промисловості, рятувальники, винахідники, фармацевти, а також лісники і співробітники туристичних агентств.