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Факти / Lifestyle

Найкращі привітання у листівках на День програміста

День програміста у 2020 році відзначають 12 вересня, у 256 день у році.

Якщо рік не високосний, то дата святкування професійного свята програміста припадає на 13 вересня.

Цю дату відзначають не на офіційному рівні не лише в Україні, а й 24 інших країнах Європи, Північної та Південної Америк, Азії.

Читайте: Календар церковних свят на вересень 2020

Саме 256 день обрали не випадково. Це число відповідає такій самій кількості чисел, які можна представити за допомогою одного 8-бітного байта, поширеній одиниці вимірювання обсягу даних.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у листівках з Днем програміста.

день програміста

день програміста

день програміста

день програміста

день програміста

Календар свят на вересень

У календарі свят на вересень 2020 налічується 16 різних дат. Більшість з них присвячені професійним святам.

Окрім цього, у перший місяць осені відзначають: День миру, День туризму, День українського кіно та День усиновлення.

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