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Факти / Lifestyle

День українського кіно – які свята 12 вересня

12 вересня відзначають День українського кіно. Свято встановлене у 1996 році указом президента України №52/96.

Також 12 вересня відзначають творче свято Міжнародний день в’язання гачком. Популярність цій техніці забезпечила її простота, якщо порівнювати з в’язанням спицями.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

З 2020 року щорічно у другу суботу вересня відзначається Всесвітній день надання першої медичної допомоги, який проходить під патронатом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Іменини: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.

Народні прикмети на 12 вересня:

  • Якщо у цей день буде теплий вечір та зоряна ніч, то це до хорошого врожаю наступного року.
  • Якщо помітите павутину на рослинах, то це до теплої погоди.
  • Якщо ви сьогодні розсиплете сіль, то це до подружньої зради.

Що не можна робити 12 вересня:

  • не варто грати в азартні ігри, бо весь рік будете у програші;
  • не можна мити голову.
  • також 12 вересня заборонено плакати.

Церковний календар на вересень

У церковному календарі на вересень 2020  є головні православні дати першого місяця осені.

Одне із головних церковних свят вересня є Усікновення глави Іоанна Предтечі та Михайлове чудо, яке щороку відзначається 19 вересня.

Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 21 вересня.

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