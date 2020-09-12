12 вересня відзначають День українського кіно. Свято встановлене у 1996 році указом президента України №52/96.
Також 12 вересня відзначають творче свято Міжнародний день в’язання гачком. Популярність цій техніці забезпечила її простота, якщо порівнювати з в’язанням спицями.
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З 2020 року щорічно у другу суботу вересня відзначається Всесвітній день надання першої медичної допомоги, який проходить під патронатом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Іменини: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.
Народні прикмети на 12 вересня:
- Якщо у цей день буде теплий вечір та зоряна ніч, то це до хорошого врожаю наступного року.
- Якщо помітите павутину на рослинах, то це до теплої погоди.
- Якщо ви сьогодні розсиплете сіль, то це до подружньої зради.
Що не можна робити 12 вересня:
- не варто грати в азартні ігри, бо весь рік будете у програші;
- не можна мити голову.
- також 12 вересня заборонено плакати.
Церковний календар на вересень
У церковному календарі на вересень 2020 є головні православні дати першого місяця осені.
Одне із головних церковних свят вересня є Усікновення глави Іоанна Предтечі та Михайлове чудо, яке щороку відзначається 19 вересня.
Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 21 вересня.