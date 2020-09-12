12 вересня відзначають День українського кіно. Свято встановлене у 1996 році указом президента України №52/96.

Також 12 вересня відзначають творче свято Міжнародний день в’язання гачком. Популярність цій техніці забезпечила її простота, якщо порівнювати з в’язанням спицями.

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З 2020 року щорічно у другу суботу вересня відзначається Всесвітній день надання першої медичної допомоги, який проходить під патронатом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Іменини: Данило, Єфрем, Максим, Гнат, Макар, Семен, Олексій, Олександр, Григорій, Павло, Василь, Петро, Микола, Степан, Іван, Федір, Гаврило, Арсеній, Єлизавета, Ангеліна та Євгенія.

Народні прикмети на 12 вересня:

Якщо у цей день буде теплий вечір та зоряна ніч, то це до хорошого врожаю наступного року.

Якщо помітите павутину на рослинах, то це до теплої погоди.

Якщо ви сьогодні розсиплете сіль, то це до подружньої зради.

Що не можна робити 12 вересня:

не варто грати в азартні ігри, бо весь рік будете у програші;

не можна мити голову.

також 12 вересня заборонено плакати.

Церковний календар на вересень

У церковному календарі на вересень 2020 є головні православні дати першого місяця осені.

Одне із головних церковних свят вересня є Усікновення глави Іоанна Предтечі та Михайлове чудо, яке щороку відзначається 19 вересня.

Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 21 вересня.