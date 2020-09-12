Як стати програмістом з нуля

Технології все більше полегшують роботу людини. Але їх стрімкий розвиток неможливий без програмістів – людей, які забезпечують нам ці технології, догляд за ними та постійне їх оновлення.

Останнім часом програмування стало однією з найперспективніших професій у сучасному світі. Але потрібно пам’ятати – до роботи має лежати душа.

Програмування ділять на три умовних види:

прикладне – створенням загальної моделі;

системне, що розробляє ядро проекту і драйвери;

веб – робота над інтернет-сайтами.

Які навички потрібні програмісту

Айтішник має уміти концентрувати увагу та уміння довго виконувати монотонну роботу. Також важливі прикладні знання предмету, математичний склад розуму та висока психологічна стійкість.

Якщо володіти фундаментальними вміннями, можна почати вивчення мов Java чи PHP.

Середній вік ІТ-фахівця у 2015 році був 27 років, нині він 28 років.

Зарплати програмістів

Зарплати в Україні початківців програмістів починаються від $1 тис. За даними порталу Dou, фахівець з трирічним досвідом може розраховувати на $2 тис.

На початку вересня, видання Business Insider опублікувало добірку зарплат ІТ-фахівців у Facebook. Цифри зібрали з відкритих даних, бо Facebook показав пропозиції по зарплаті у заявках на отримання віз для співробітників.

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Зарплати вказані за рік, без податків:

Data scientist: від $110 659 до $216 331;

Інженер даних: від $110 000 до $195 424;

Менеджер з інжинірингу: від $171 000 до $280 000;

Продуктовий дизайнер: від $105 000 до $199 355;

Фронтенд-інженер: від $110 000 до $225 000;

Де вчитись на програміста

Є три варіанти для навчання на програміста. Це класична освіта в університеті. Нині майже всі університети країни відкривають факультети програмування. Але найкращими вважають політехнічні інститути, які є Дніпрі, Києві, Львові чи Харкові.

Тут можна дізнатись основи програмування та алгоритмів. Але потрібно розуміти, що навчання триватиме мінімум чотири роки та потрібно пройти серйозний конкурс.

У ІТ-кластері Львівської політехніки підрахували, що є конкурс у 4 людини на одне навчальне місце. Серед найпопулярніших напрямів – Системи штучного інтелекту, Кібербезпека та Програмна інженерія.

Самоосвіта

Самоосвіта у ІТ стає все більше доступною. 33-річний Андрій Якнюк півтора року самотужки вивчав програмування для мобільних пристроїв у систему Android. Нині знайшов роботу у одній з міжнародних компаній, де займається розробкою мобільного додатку для керування побутовими пристроями.

– Вивчав мову за допомогою онлайн-курсу, читав навчальні книги. Це все було дуже важко, адже ніхто мене не контролював. Весь час навчання жив у батьківському будинку на їх шиї. Але нині я вже можу їх утримувати, – розповів Якнюк.

Андрій продовжує вчитись на курсах в одній з академій, яка діє в ІТ-компанії.

– Потрібно розуміти, що вчитись доведеться до кінця життя. Кожного року все змінюється, тому не вийде працювати як на заводі. Щодня потрібно освоювати нові знання, – додав Якнюк.

Він радить спершу вивчити англійську мову, бо навчальна література написана нею. Перші курси можна знайти на проектах Сoursera або Codeplayer.

Курси

На курсах можна зрозуміти, як правильно аналізувати завдання та будувати алгоритми програми, використовуючи умовні та циклічні конструкції. Також важливо пояснювати поведінку простих програм.

Після курсів легше знайти роботу або ж стати фрілансером. Наприклад, курси IT Education Academy пропонують пройти стажування кращим випускникам з найвищими балами.

День програміста 2020

Свято відзначається щороку на 256-й день року – 13 вересня. Якщо рік високосний, то День програміста святкують 12 вересня.

Вибір дати невипадковий – вона відповідає кількості, які можна представити за допомогою одного 8-бітного байта.

Джерело: DOU.UA, Львівська політехніка