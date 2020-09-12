Погода на 12 вересня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 12 вересня, очікується тепла і досить ясна погода.

У західних регіонах синоптики прогнозують ясну погоду, місцями хмарну. Температура вдень 21-25.

На Півночі країни також ясно і без опадів. Повітря прогріється до 24 вдень і 11 вночі.

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У центральних областях 22-25 вдень і 8-11, без опадів.

На Сході хмарна з проясненнями погода. Стовпчики термометрів покажуть 22-24 вдень і 7-10 вночі.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до досить теплої та ясної погоди. Повітря прогріється до 28 вдень і 17 вночі.

Погода у вересні

Погода у вересні в Україні буде теплою, а зима відчуватиметься як прохолодна осінь.

Дощі можуть піти у кінці місяця.

Погода в Україні восени буде теплою аж до 2025 року, згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН.