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Вконтакті обійшла блокування і знову доступна в Україні

Російська соцмережа ВКонтакті знову доступна в Україні без використання спеціальних програм, на кшталт VPN.

Соцмережа змогла обійти блокування в Україні у своєму мобільному додатку, про що вона сама і повідомила.

Користувачам почали приходити листи, що треба оновили додаток і тоді ним можна користуватися без перешкод.

Читайте: Вконтакті і Однокласники: чи розблокують соцмережі в Україні

Після оновлення ми дійсно змогли зайти у Вконтакті, не використовуючи інші програми.

  • Вконтакті знову доступна в Україні
  • Вконтакті знову доступна в Україні
  • Вконтакті знову доступна в Україні
  • Вконтакті знову доступна в Україні
  • Вконтакті знову доступна в Україні
  • Вконтакті знову доступна в Україні
Вконтакті обійшла блокування і знову доступна в Україні / 3 фотографии

Ба більше, у верифікований групі VK Україна, яка була неактивною з квітня 2018 року, сьогодні з’явилось нове повідомлення — про появу стрічки Україна.

Блокування Вконтакті

17 травня 2017 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції РНБО, які передбачали блокування російських соцмереж ВКонтакті й Однокласники, а також сервісів Яндекс та низки інших ресурсів.

Відтоді цю заборону українська влада постійно продовжує. Після зміни влади заборона залишилась у силі, востаннє її продовжили у травні 2020 року.

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