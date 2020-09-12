Російська соцмережа ВКонтакті знову доступна в Україні без використання спеціальних програм, на кшталт VPN.

Соцмережа змогла обійти блокування в Україні у своєму мобільному додатку, про що вона сама і повідомила.

Користувачам почали приходити листи, що треба оновили додаток і тоді ним можна користуватися без перешкод.

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Після оновлення ми дійсно змогли зайти у Вконтакті, не використовуючи інші програми.











Вконтакті обійшла блокування і знову доступна в Україні / 3 фотографии

Ба більше, у верифікований групі VK Україна, яка була неактивною з квітня 2018 року, сьогодні з’явилось нове повідомлення — про появу стрічки Україна.

Блокування Вконтакті

17 травня 2017 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав указ про нові санкції РНБО, які передбачали блокування російських соцмереж ВКонтакті й Однокласники, а також сервісів Яндекс та низки інших ресурсів.

Відтоді цю заборону українська влада постійно продовжує. Після зміни влади заборона залишилась у силі, востаннє її продовжили у травні 2020 року.