У суботу, 12 вересня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 24 місячний день.
У цей період астрологи рекомендують добре відпочити і провести час з близькими.
Хороший день для занять домашніми справами. У цей період варто навести порядки в хаті.
Щоб все в подальшому складалося сприятливо, необхідно правильно розставляти пріоритети. Варто відмовитися від планів, які можуть нічого доброго не принести.
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У 24 місячний день у багатьох буде губитися життєва енергія, але це не привід залишати всі розпочаті справи на потім.
12 вересня варто створювати домашній затишок, піклуватися й опікувати близьких.
Цей день сприяє будівництву будинку, сільськогосподарським роботам, купівлі та продажу нерухомості.
Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.