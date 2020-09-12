PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 12 вересня, місячний день

У суботу, 12 вересня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 24 місячний день.

У цей період астрологи рекомендують добре відпочити і провести час з близькими.

Хороший день для занять домашніми справами. У цей період варто навести порядки в хаті.

Щоб все в подальшому складалося сприятливо, необхідно правильно розставляти пріоритети. Варто відмовитися від планів, які можуть нічого доброго не принести.

Читайте: Сонячні та місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати цього року

У 24 місячний день у багатьох буде губитися життєва енергія, але це не привід залишати всі розпочаті справи на потім.

12 вересня варто створювати домашній затишок, піклуватися й опікувати близьких.

Цей день сприяє будівництву будинку, сільськогосподарським роботам, купівлі та продажу нерухомості.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка