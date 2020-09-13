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Факти / Lifestyle

Безхмарно та сонячно: погода в Україні на 13 вересня (КАРТА)

Погода в Україні 13 вересня буде сонячної та безхмарною. Середня температура повітря вдень буде +25 градусів.

На Заході країни синоптики прогнозують від +23 до +30 градусів вдень, а вночі температура опуститься до +10.

На Півночі передбачається до +27 градусів, у Києві від +25 вдень та до +9 вночі.

погода на 13 вересня

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У східних областях країни очікується сонце, а стовпчик термометра також підніметься до +27 градусів вдень, а ночі стане прохолодніше – до +9.

На Півдні країни вночі буде тепліше – до +16 градусів, а вдень температура дійде до +29.

Погода у вересні

Погода у вересні в Україні буде теплою, а зима відчуватиметься як прохолодна осінь. Дощі можуть піти у кінці місяця.

Згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода в Україні восени буде теплою аж до 2025 року.

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