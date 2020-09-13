На неділю 13 вересня припадає доволі багато свят та пам’ятних днів. Цього дня вшановують пам’ять жертв фашизму.

Також на завтра випадає День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, День танкіста та День бабусь і дідусів у кількох країнах.

Цікаво, що у США 13 вересня відзначають Національний день арахісу та шоколаду.

За церковним календарем випадає Положення пояса Пречистої Діви Марії – дорогоцінної християнської реліквії.

Іменини 13 вересня святкують Олександр, Арсеній, Вікторія, Григорій, Данило, Денис, Іван, Леонід, Макар, Павло, Федір, Яків.

Народні прикмети на 13 вересня:

Саме 13 вересня журавлі збираються біля боліт і вирішують, як і куди їм відправитися на зимівлю.

Лебеді збилися в зграї і летять на південь – до снігопаду.

Горобину в цей день не збирали, щоб птахів не турбувати.

Журавлі низько летять – зима м’якою буде. Якщо високо, то суворою.

Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

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Що не можна робити 13 вересня:

не можна ворожити;

не можна дивитися через ліве плече;

не можна грати в азартні ігри.

Церковний календар на вересень

Церковний календар на вересень 2020 містить головні православні дати першого місяця осені.

Одне із головних церковних свят вересня є Усікновення глави Іоанна Предтечі та Михайлове чудо, яке щороку відзначається 19 вересня.