Борщівник – це трава Геракла, висотою від 50 до 250 см. Багаторічна трав’яниста рослина відрізняється від інших тим, що при пошкодженні зелених частин з’являється неприємний запах.
Борщівник розростається переважно на занедбаних полях і берегах водойм, але також останнім часом він почав підступати до міста, витісняючи інші рослини.
У прозорому соку борщівника містяться фурокумаріни. Це речовини, які різко підвищують чутливість. Таким чином, можуть спостерігатися дерматити, які протікають як опіки першого, другого і в деяких випадках третього ступенів.
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Що робити в разі опіків рослиною:
- Промити уражені місця водою з милом;
- Прикласти до пошкодженої шкірі примочку з розчину фурацеліна;
- Обробити уражені місця засобом від опіків;
- Уникати попадання сонячних променів протягом двох діб.
Після надання першої допомоги необхідно звернутися за допомогою до лікаря.
Одне з найпоширеніших захворювань на планеті – алергія. Тому людям, схильним до алергії, зарослі амброзії краще обходити.
Медики настійно рекомендують не займатися самолікуванням, щоб не зробити собі ще гірше.
Джерело: УЗ Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер