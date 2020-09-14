День ангела Тетяни: привітання у листівках та СМС

День ангела Тетяни святкують 14 вересня.

Ім’я Тетяна (з грецької – Тату) перекладається як засновниця.

Жінки та дівчата з іменем Тетяна мають щиру вдачу, спокійний темперамент та завжди готові прийти на допомогу друзям.

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У День ангела Тетяни Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках.

***

Сьогодні свято – День ангела Тетяни!

І зволікати з привітанням я не стану.

Бажаю Вам багато-багато щастя!

Здорових рідних, друзів кращих.

Приємних зустрічей, кохання й ласки,

Побільше посмішок і радісних дзвінків,

Здоров’я і багато років щастя,

І кожен день хай буде поруч ангел твій!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Тані іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

***

З Днем ангела, Танюша, Таня,

Ти — неймовірна, як завжди.

Мої ти щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

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