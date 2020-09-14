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Факти / Lifestyle

День ангела Тетяни: привітання в СМС та листівках

День ангела Тетяни святкують 14 вересня.

Ім’я Тетяна (з грецької – Тату) перекладається як засновниця.

Жінки та дівчата з іменем Тетяна мають щиру вдачу, спокійний темперамент та завжди готові прийти на допомогу друзям.

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У День ангела Тетяни Факти ICTV підготували кращі привітання в СМС і листівках.

***

Сьогодні свято – День ангела Тетяни!
І зволікати з привітанням я не стану.
Бажаю Вам багато-багато щастя!
Здорових рідних, друзів кращих.

Приємних зустрічей, кохання й ласки,
Побільше посмішок і радісних дзвінків,
Здоров’я і багато років щастя,
І кожен день хай буде поруч ангел твій!

***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Тані іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!

***

З Днем ангела, Танюша, Таня,
Ти — неймовірна, як завжди.
Мої ти щирі привітання
У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.

з днем ангела Ганни

День ангела Тетяни: привітання у листівках та СМС

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