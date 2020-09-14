Календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.

Перший місяць осені не подарує українцям додаткових вихідних. У вересні українці відпочиватимуть вісім днів.

Працювати доведеться 22 дні, а для відпочинку передбачені 1, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 вересня.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

А ось неофіційних свят в цьому місяці є і по два в один день. Зокрема, у вересні відзначаються День фізкультури і спорту та День українського кіно (12 вересня), День танкістів та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (13 вересня), День усиновлення та Всеукраїнський день бібліотек (30 вересня).

2 вересня – День нотаріату

Свято було встановлено в лютому 2010 року, а 2 вересня його вже вперше відзначили. Дата є робочим днем, якщо не потрапляє на вихідний.

6 вересня – День підприємця

Дата свята не постійна. Його відзначають в першу неділю вересня. У цей день у всіх містах країни проводять виставки товарів і послуг, форуми, урочисті прийоми та святкові концерти.

12 вересня – День фізкультури і спорту

З 1994 року свято відзначається в другу суботу вересня. Дату заснували, щоб підтримати ініціативи фізкультурних і спортивних організацій.

12 вересня – День українського кіно

Дата відзначається в другу суботу вересня. Свято стосується всіх причетних до створення вітчизняного кінематографа.

13 вересня – День танкістів

Свято засноване в 1997 році. Дата відзначається у другу неділю вересня і підтримує ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України.

13 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

Це професійне свято, яке було засновано в 1993 році. Дата відзначається щорічно у другу неділю вересня.

17 вересня – День рятувальника

Дата щорічно незмінна і є професійним святом всіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій України. Його відзначають з 2008 року.

19 вересня – День винахідника і раціоналізатора

Свято засноване указом президента в 1994 році і відзначається в третю суботу вересня.

Є професійним святом для українських винахідників і розробників, інженерно-технічних і науковців.

19 вересня – День фармацевтичного працівника

Свято відзначається в Україні з 1999 року. Дата заснована, щоб підтримати працівників фармацевтичної галузі за значний внесок в охорону здоров’я населення.

20 вересня – День працівника лісу

Свято засноване на підтримку працівників лісового господарства. Він відзначається щорічно в третю неділю вересня.

День працівника лісу відзначається в Україні з 1993 року.

21 вересня – День миру

21 вересня відзначається День миру. Його заснувала Генеральна Асамблея на національному та на міжнародному рівні. Дата вважається днем зміцнення ідеалів світу серед усіх країн і народів.

22 вересня – День партизанської слави

Свято відзначається в Україні щорічно 22 вересня. Дата увічнює пам’ять партизанів у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

27 вересня — День туризму

Українське національне професійне свято працівників туристичних агентств, туроператорів. Також його відзначають любителі подорожей.

27 вересня – День машинобудівника

Свято засноване в 1993 році. Його створили на підтримку ініціативи працівників машинобудування та приладобудування. Дата відзначається щорічно в четверту неділю вересня.

30 вересня – День усиновлення

День усиновлення офіційно святкується в Україні, починаючи з 2009 року.

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек

Всеукраїнський день бібліотек відзначається 30 вересня з 1998 року. Свято підтримує ініціативу бібліотечної громадськості та враховує великий внесок бібліотек України у розвиток освіти, науки та культури.

Календар церковних свят у вересні 2020

У вересні 2020 буде не так багато церковних свят, як було в серпні, але все ж кілька важливих дат є.

У вересні православні християни відзначать велике церковне свято, яке відносяться до списку 12 найважливіших дат – це Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня. Вважається, що саме в цей день народилася Діва Марія.