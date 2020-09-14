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Прямокутний дизайн і сканер LiDAR: у мережу злили характеристики iPhone 12 Pro

У мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, видно задню частину корпусу iPhone 12 Pro.

Судячи з кадрів, Apple вирішила повернутися до прямокутного дизайну з плоскими гранями, як це було у  iPhone 4 і 5.

Також зберегли впізнаваний квадратний блок основної камери, але у блоці з трьома великими отворами під звичайними модулями камери з’явився ще один невеликий отвір знизу, який, ймовірно, призначений для сканера LiDAR, як у представленого в березні iPad Pro 2020.

Читайте: 3D-сканери LiDAR і 5G: характеристики лінійки iPhone 12 злили в мережу

Крім того, на відео потрапив кільцевий модуль нової системи бездротової зарядки з магнітним позиціонуванням, який начебто складається з 36 магнітів. Завдяки цьому, сильні магніти автоматично розміщуватимуть смартфон в оптимальному положенні на зарядці.

Напередодні у мережу злили характеристики нового iPhone 12 Pro Max. Відомо, що iPhone 11 Pro та iPhone 12 Pro Max будуть істотно відрізнятися від своїх попередників.

Так, iPhone 12 Pro Max буде з потужним процесором A14 Bionic з системою Neural Engine 4-го покоління. Також в новій моделі з’явиться технологія True Tone з широким колірним охопленням (P3).

Фото: Dreamstime

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