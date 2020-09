У мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, видно задню частину корпусу iPhone 12 Pro.

Судячи з кадрів, Apple вирішила повернутися до прямокутного дизайну з плоскими гранями, як це було у iPhone 4 і 5.

Також зберегли впізнаваний квадратний блок основної камери, але у блоці з трьома великими отворами під звичайними модулями камери з’явився ще один невеликий отвір знизу, який, ймовірно, призначений для сканера LiDAR, як у представленого в березні iPad Pro 2020.

Читайте: 3D-сканери LiDAR і 5G: характеристики лінійки iPhone 12 злили в мережу

Крім того, на відео потрапив кільцевий модуль нової системи бездротової зарядки з магнітним позиціонуванням, який начебто складається з 36 магнітів. Завдяки цьому, сильні магніти автоматично розміщуватимуть смартфон в оптимальному положенні на зарядці.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can’t come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020