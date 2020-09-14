День батька в Україні 2020: ідеї подарунків для тата

20 вересня відзначається Всенародний день батька 2020. Незважаючи на те, що це неофіційне свято, багато хто проводить традиційні святкові заходи, щоб підкреслити важливість тата в житті.

В Україні День батька раніше відзначали на неофіційному рівні в третю неділю червня і в третю неділю вересня.

Напередодні Всенародного дня батька Факти ICTV підготували найкращі ідеї подарунків.

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Незабутні враження

Завжди одним з найкращих подарунків вважалися враження, які назавжди залишаться в пам’яті. Навчальний політ на літаку, тест-драйв суперкара або майстер-клас управління яхтою – є найрізноманітніші варіанти, що подарувати татові на День батька.

Гаджети

Цей варіант подарунка підійде як для любителів спорту, так і для тих, хто не уявляє свого життя без подорожей. Корисні в побуті гаджети, такі як зволожувач повітря, робот-пилосос, бездротової зовнішній акумулятор будуть корисними і приємними для кожного чоловіка.

Подарунковий набір

Зібрати набір можна як самостійно, враховуючи всі свої побажання, так і купити вже готовий. Особливою популярністю користуються набори з горіхами, алкоголем і солодощами.

Міні-бар

Це відмінне рішення для тих, хто не знає точно, що подарувати татові на День батька. Такий бар сподобається не тільки любителям вишуканих алкогольних напоїв, але тим, хто бажає прикрасити інтер’єр.

Аксесуари

Такі подарунки варто дарувати чоловікам, які люблять практичність. Це можуть бути іменні запонки, браслети, запальнички, рушники і навіть фартухи.

У вересні християнський світ святкуватиме два великих свята. Повний календар церковних свят на вересень 2020 покаже іменини або святу у честь святого на щодень.