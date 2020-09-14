Православні віряни 14 вересня вшановують пам’ять Симеона Стовпника і Марфи Каппадокійської.

Симеон Стовпник – християнський святий, преподобний, засновник нової аскези — стовпництва, аскет.

Знаменитий тим, що провів на стовпі 37 років у пості та молитві, а також іншими аскетичними подвигами. Що ж стосується Марфи Каппадокійської, то вона була матір’ю Симеона Стовпника.

У понеділок, 14 вересня, іменини відзначають: Семен, Тетяна, Наталя, а також Марфа.

Народні прикмети і традиції

Якщо Семенів день видався ясним, то і вся осінь буде теплою.

Якщо на бабине літо луки обплутані павутиною – до затяжної осені.

Тепла погода 14 вересня віщує теплу зиму.

Дме вітер з південного боку – взимку буде досить тепло.

Суха погода – восени теж буде мало дощів.

Гуси вже відлетіли у вирій – за прикметами, зима настане рано.

Погода дощова – осінь буде з великою кількістю опадів.

Багато павутини – осінь буде сухою і довгою.

Якщо людина народилася 14 вересня, то її талісманом буде амазоніт.

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Що не можна робити

Не можна у цей день сваритися з рідними, бо не помиритесь до Різдва.

Не варто нині багато працювати, бо так і не зможете до кінця року повноцінно відпочити.

Не слід сьогодні зловживати алкоголем і надто багато їсти.

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