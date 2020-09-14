Православні віряни 14 вересня вшановують пам’ять Симеона Стовпника і Марфи Каппадокійської.
Симеон Стовпник – християнський святий, преподобний, засновник нової аскези — стовпництва, аскет.
Знаменитий тим, що провів на стовпі 37 років у пості та молитві, а також іншими аскетичними подвигами. Що ж стосується Марфи Каппадокійської, то вона була матір’ю Симеона Стовпника.
У понеділок, 14 вересня, іменини відзначають: Семен, Тетяна, Наталя, а також Марфа.
Народні прикмети і традиції
- Якщо Семенів день видався ясним, то і вся осінь буде теплою.
- Якщо на бабине літо луки обплутані павутиною – до затяжної осені.
- Тепла погода 14 вересня віщує теплу зиму.
- Дме вітер з південного боку – взимку буде досить тепло.
- Суха погода – восени теж буде мало дощів.
- Гуси вже відлетіли у вирій – за прикметами, зима настане рано.
- Погода дощова – осінь буде з великою кількістю опадів.
- Багато павутини – осінь буде сухою і довгою.
- Якщо людина народилася 14 вересня, то її талісманом буде амазоніт.
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Що не можна робити
Не можна у цей день сваритися з рідними, бо не помиритесь до Різдва.
Не варто нині багато працювати, бо так і не зможете до кінця року повноцінно відпочити.
Не слід сьогодні зловживати алкоголем і надто багато їсти.
Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.