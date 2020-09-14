В атмосфері Венери виявили фосфін – можливу ознаку життя

На другій від Сонця планеті Венері виявили фосфін. Вчені цю речовину називають можливим показником для існування живих організмів.

Через високу температуру, тиск біля поверхні, а також хімічний склад атмосфери Венера вважається непридатною для життя. Але фосфін виявили у тих шарах, де раніше деякі вчені допускали існування мікроорганізмів.

Відомо, що наявність молекули фосфіну побачили за допомогою радіообсерваторії ALMA в горах Чилі і інфрачервоного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гаваях. У відкритті брали участь астрономи з Університету Манчестера, Кардиффського університету і Массачусетського технологічного інституту.

Читайте: Колонізація космосу: чи можливе життя на Марсі, Венері та Місяці

За інформацією ЗМІ, повідомити про це відкриття планує найближчим часом Королівське астрономічне товариство Великої Британії. Дослідження планують опублікувати в журналі Nature Astronomy.

Про те, що на Венері може бути життя, говорять вже не вперше. Однак раніше спроби знайти його ознаки не вдавалися через вкрай екстремальні умови.

Оскільки планета цілком покрита щільними хмарами, через що виникає парниковий ефект і температура на поверхні перевищує 450º за Цельсієм. Сама атмосфера складається з вуглекислого газу та сірчаної кислоти.

Тоді ознаки життя почали шукати не на поверхні, а у шарах атмосфери Венери.

Джерело: Astrobiology.com