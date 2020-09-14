В Україні, наприкінці тижня, святкуватимуть Всенародний день батька. Він припадає на третю неділя вересня, що цьогоріч буде 20 числа.
Всенародний день батька поки неофіційне свято. У 2009 році Міжнародний центр батьківства та Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім’ї та відповідального батьківства запропонував цю дату, щоб підкреслити роль батька у сім’ї.
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Але свято прижилось – в Україні прийнято у цей день вітати татусів.
День батька 2021
Офіційно в Україні, День батька припадає на третю неділя червня. У 2021 році свято припаде на 20 червня.
Свято офіційно призначили 8 травня 2020 року, коли Кабмін схвалив указ президента Про День батька.
Як привітати тата з Днем батька 2020
Існує чимало варіантів, як привітати тата з Всенародним днем батька. Головне це зробити йому гарний спогад, який він ставитиме у приклад.
Один із найкращих варіантів – це несподівано повезти тата на риболовлю чи вечірній велопробіг. Також можна влаштувати тихі посиденьки на природі.
Якщо заздалегідь підмовити усю родину зробити татові сюрприз – це точно запам’ятається надовго.