Погода на тиждень в Україні з 15 вересня 2020 до 18 вересня 2020

Погода в Україні на тиждень передбачається з дощами та грозами.

У вівторок, 15 вересня, синоптики прогнозують сонячну погоду на усій території країни.

У західних, північних та центральних областях температура повітря становитиме від +24° до +27° вдень та від +9° до +13° вночі.

У східних та південних областях очікується вдень до +29°, а вночі – до +17°.

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У середу, 16 вересня, на усій території України очікується без опадів.

На Заході та у Центрі стовпчики термометрів піднімуться до +28° вдень та до +13° вночі. На Півночі, Сході та Півдні температура повітря коливатиметься вдень від +23° до +29°, вночі – від +10° до +19°.

У четвер, 17 вересня, дощі з грозами пройдуть у західних областях. Температура повітря становитиме від +21° до +28°.

У північних, центральних, східних та південних областях прогнозується сонячна погода. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +30°, вночі – до +16°.

У п’ятницю, 18 вересня, майже на усій території України пройдуть дощі.

На Заході очікується хмарно з проясненнями, а температура повітря буде від +12° до +18°.

На Півночі, Сході, Півдні та у Центрі синоптики прогнозують дощі. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +15° до +27°, вночі – від +11° до +16°.

Прогноз погоди на вересень

Погода у вересні 2020 в Україні буде переважно сонячною. Середня місячна температура становитиме від +14° до +19°, а в горах – до +12°.

Місячна кількість опадів очікується в межах 35-72 мм, а в Карпатах – до 107 мм, що є нормою для першого місяця осені.