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Apple показала новий “бюджетний” годинник Apple Watch SE

Компанія Apple анонсувала новий “бюджетний” годинник Apple Watch SE на презентації 15 вересня.

Цей годинник поєднує у собі дизайн нового Apple Watch 6, проте всередині він оснащений механізмами зі старих варіантів пристрою, зокрема, чипом S5.

Крім того, Apple Watch SE не підтримує функцію постійно увімкненого екрану.

Але, попри це, перевагою пристрою є його ціна – $279.

Читайте: Презентація Apple 2020 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Apple Watch SE

Сучасний, але дешевший варіант годинника, за словами розробників, чудово підійде для дітей, а також людей похилого віку. Їм вистачатиме функціоналу пристрою.

Новий Apple Watch 6

Apple представила новий годинник Apple Watch 6.

Новий пристрій від компанії дивує функціональним набором і зовнішнім виглядом.

Ціна нового Apple Watch 6 – $399, його можна замовити вже з 15 вересня.

Джерело: Apple Event

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