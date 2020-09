Під час презентації Apple представила нові iPad Air 4 и iPad 8.

Зокрема, iPad 8-го покоління отримав чіп A12 Bionic, за рахунок чого став набагато швидшим, ніж найпопулярніші Windows-комп’ютери і Android-планшети.

Корпус у нього залишився класичним, з великими полями і круглою кнопкою Додому під екраном. Також до нового iPad можна буде докупити захищений чохол з клавіатурою.

Коштуватиме iPad $329, $299.

А от у iPad Air новий дизайн – прямокутний, як у iPad Pro. Його екран становить 10,9 дюймів, але немає Face ID. Замість нього в кнопку включення вбудували TouchID на бічній грані.

Також у iPad Air новий процесор A14 Bionic, чого ще не було в жодному пристрої Apple. Але у нього тільки одна задня камера і немає Lidar.

Крім того, завдяки новому чіпу iPad Air може зчитувати рух рук у повітрі, а не просто дотик до екрану. А ще тепер він підтримує Wi-Fi 6.

Ціна iPad Air становить $599.

???? #iPadAir in all new colors pic.twitter.com/y8j3YPIxTc

— Ben Geskin (@BenGeskin) September 15, 2020