Apple Watch 6: компанія Apple представила новий розумний годинник

На щорічній вересневій презентації компанія Apple представила новий годинник Apple Watch 6.
Новинка вражає неймовірним дизайном. Крім того, пристрій дозволяє вимірювати рівень кисню в крові.
Це можна зробити лише за 15 секунд, все завдяки вбудованому датчику кисню.
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Розумний годинник випустили у червоному, синьому, золотому і сіро-чорному кольорах. Вартість нового Apple Watch 6 – $399.
У коробці з Apple Watch не буде USB-зарядки. Новинку від Apple можна замовити вже сьогодні, а придбати з п’ятниці.
Розумний годинник від Apple
Apple Watch стали невід’ємною частиною життя сучасних людей.
Вони допомагають стежити за станом здоров’я, ритмом життя та сном.
Останні моделі годинників оснащені системою вимірювання рівня кисню у крові.
Джерело: Apple Event