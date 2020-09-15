Apple Watch 6: компанія Apple представила новий розумний годинник

На щорічній вересневій презентації компанія Apple представила новий годинник Apple Watch 6.

Новинка вражає неймовірним дизайном. Крім того, пристрій дозволяє вимірювати рівень кисню в крові.

Це можна зробити лише за 15 секунд, все завдяки вбудованому датчику кисню.

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Apple представила новий розумний годинник Apple Watch 6 / 2 фотографии

Розумний годинник випустили у червоному, синьому, золотому і сіро-чорному кольорах. Вартість нового Apple Watch 6 – $399.

У коробці з Apple Watch не буде USB-зарядки. Новинку від Apple можна замовити вже сьогодні, а придбати з п’ятниці.

Розумний годинник від Apple

Apple Watch стали невід’ємною частиною життя сучасних людей.

Вони допомагають стежити за станом здоров’я, ритмом життя та сном.

Останні моделі годинників оснащені системою вимірювання рівня кисню у крові.

Джерело: Apple Event