Компанія Apple представила на вересневій презентації перший фітнес-сервіс для Apple Watch Fitness+.

Програму тренувань можна придбати за підпискою, ціна – $9,99 на місяць або $79,99 на рік.

У цій програмі годинник самостійно вмикатиме потрібне тренування, деякі з них будуть з допоміжним обладнанням, інші – без нього.

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Годинник стежитиме за перебігом тренування. Це не просто відеоролики, а продуманий комплекс, під час якого фіксуватимуться показники організму.

Під час тренування програма підбадьорюватиме людину і повідомлятиме про те, скільки залишилося до кінця вправ.

Сервіс запустять до кінця року.

Новий Apple Watch 6

На вересневій презентації компанія Apple представила новий годинник Apple Watch 6.

Сучасніший варіант розумного годинника коштує $399.

Замовити його можна вже з 15 вересня.