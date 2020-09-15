Презентація Apple 2020 – одна з найочікуваніших для любителів новинок компанії. Її онлайн-трансляція розпочнеться сьогодні, 15 вересня, о 20.00 за київським часом.

Презентацію транслюватимуть зі штаб-квартири Apple Park у Купертіно.

Трансляцію презентації Apple 2020 можна буде переглянути онлайн на Фактах ICTV і офіційному YouTube-каналі компанії.

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Очікується, що під час перегляду глядачі зможуть побачити нові смарт-годинники Apple Watch SE і Apple Watch Series 6, а також планшети iPad Air 4 і iPad 8.

Крім того, з нетерпінням всі очікують на нову лінійку iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Однак досі точно невідомо, чи можна буде її побачити вже сьогодні. Напередодні ЗМІ повідомляли, що Apple могла відкласти їхній випуск до жовтня через пандемію.