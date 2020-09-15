Флагман Sony – ціна та характеристики

Зовсім скоро на ринку з’явиться флагман Sony Xperia 5 II. Смартфон буде підтримувати 5G, також в ньому є слоти для двох SIM-карт і він працює під управлінням Android.

Розмір екрану телефону 6,5 дюйма, а габарити корпусу становитимуть 166 х72 х 7,9 мм. Ємність акумуляторної батареї – 3 на 860 мА/год.

Sony Xperia 5 II буде оснащений однокристальною системою Snapdragon 865 з 8 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ вбудованої флеш-пам’яті.

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Екран підтимуватиме частоту оновлення зображення 120 Гц.

Також смартфон отримав потрійну камеру з датчиками зображення роздільною здатністю по 12 Мп і 3-кратним оптичним зумом.

Презентація очікується 17 вересня. Смартфон коштуватиме $999.

Смартфони від Google

У понеділок, 3 серпня, технологічний гігант офіційно анонсував Pixel 4A. Також Google оголосив про вихід на ринок ще двох моделей – Pixel 4A 5G та Pixel 5.

Дві моделі з 5G будуть доступні цієї осені, а Pixel 4A вже доступний для передзамовлень в онлайн-магазині Google за ціною $349.