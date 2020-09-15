В Україні безліч маршрутів, куди поїхати на осінній відпочинок. Навіть коли немає повноцінної відпустки, а усього лише кілька вихідних днів.

Оксамитовий сезон можна провести по-різному: на морському узбережжі чи в лісі серед сосен. Або ж взагалі неподалік від дому.

Один із міських пляжів Одеси. Шалено популярний влітку курорт нині трохи спорожнів. Але людей все рівно ще чимало.

Оксамитовий сезон у самому розпалі, та ціни геть не осінні. Власники ресторанів і пляжних комплексів вирішили лишити їх такими як влітку. А от бюджетний пляжний перекус, навпаки ще й здорожчав.

Єдине, на чому зараз в Одесі можна зекономити, так це на житлі. Номер в готелі на березі моря можна зняти за 1 300 грн. Квартиру неподалік пляжу за 500, а хостел 130 грн за добу. Та, це розцінки, якщо забронюєте житло завчасно.

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Яким же може бути бюджет такої поїздки, приміром, із Києва на вікенд. Дорога 3 тис. грн, проживання на двох 2 600 грн, харчування на двох 2 тис. грн . Загалом 7 600 грн.

Село Глібовка. Усього лише за 40 км від столиці, знаходимо супер мальовничу природу. Неподалік Сухолуччя, там, де розташована колишня мисливська резиденція втікача Януковича. Колись закриті від сторонніх очей місця нині відкриті для туристів.

Відпочинок на березі водосховищ в оксамитовий сезон не менш популярний за морський. Тому власники готелів ціни, так само як і в Одесі, не знижують.

В середньому доба тут обійдеться майже як бюджет морського відпочинку 6 900 грн. Але житимете наче у справжньому замку. Плюс дорога 150 грн, обід у ресторані 500 грн – набігає теж чимала сума – 4 150 грн. Варіантів для проживання на Київському морі – на будь-який смак і гаманець.

Майже 2 десятки кілометрів від Києва і опиняєшся наче у французькій Бургундії. Це один із нових видів відпочинку – фуд-туризм.

Власник равликової ферми – Михайло Равличенко. На двох гектарах він вирощує кілька мільйонів равликів. Михайло відправляє равликів на експорт і в ресторани.

Такий гастротур можна вміститися в один день і без ночівлі. З найдорожчими смаколиками 400 + 225 грн, екскурсією 100 грн і дорогою 75 грн він обійдеться у 800 грн на людину.

У чудових Карпатах можна відпочивати цілий рік. Восени гори радують гарними золотисто-багряними краєвидами і величезним вибором цікавих розваг. Куди поїхати в Карпати восени – читайте в матеріалі Фактів ICTV.