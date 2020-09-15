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Факти / Lifestyle

Мандалорець: з’явився офіційний трейлер другого сезону

Disney випустила перший трейлер довгоочікуваного другого сезону серіалу Мандалорець, який вийде на Disney+ 30 жовтня.

Трейлер серіалу з’явився на офіційній сторінці в Twitter з підписом: Куди б я не пішов, він йде, і, звичайно ж, в ньому присутній малюк Йода.

Мандалорец сезон 2 – трейлер дивитися онлайн

Зірка серіалу Педро Паскаль недавно заявив, що фанати побачать безліч неймовірних моментів у другому сезоні.

– Думаю, очікування будуть перевищені. Любов (фанатів – Ред.) до Зоряних війн буде посилена стероїдами, – зазначив Паскаль.

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Карл Везерс, який грає начальника мисливця за головами Грефа Карго, і актор Кара Дюн Джина Карано повернуться в другий сезон.

The Walt Disney Company переносить прем’єри низки фільмів через пандемію коронавірусу у світі. У Disney зазначили, що фахівці компанії вирішують, як краще показати фільм глядачам.

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