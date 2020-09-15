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Факти / Lifestyle

Міжнародний день демократії: яке свято сьогодні, 14 вересня

Міжнародний день демократії відзначають щорічно 15 вересня. Свято було встановлене Генеральною асамблеєю ООН у 2007 році.

Термін демократія походить від двох давньогрецьких слів народ і влада. Цей термін заведено перекладати як народна влада.

Читайте: Скільки вихідних буде у вересні 2020

Демократія – політичний лад, який передбачає метод колективного ухвалення рішень з рівним впливом учасників на результат процесу або на його суттєві стадії.

Іменини: Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Пилип, Юліан.

Народні прикмети на 15 вересня 2020:

  • Якщо весь день буде ясним, то і решта осені буде теплою.
  • Червоний захід сонця у цей день обіцяє незабаром морози.
  • Якщо 15 вересня буде дощ, то це до сухої осені надалі.

Що не можна робити 15 вересня 2020:

  • Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не можна ледарювати у цей день.
  • Також 15 вересня не можна нити, вередувати та скаржитися.

Свята у вересні

Календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.

Перший місяць осені не подарує українцям додаткових вихідних. У вересні українці відпочиватимуть вісім днів.

Які свята у вересні у 2020 році – читайте на Фактах ICTV.

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