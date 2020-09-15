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Презентація Apple 2020 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

15 вересня о 20.00 за київським часом відбудеться презентація нових гаджетів від Apple.

Під час заходу, який через пандемію коронавірусу відбудеться в онлайн-форматі, покажуть вдосконалені iPad і Apple Watch.

Традиційно Apple має представити і новий iPhone. Хоча, за інформацією ЗМІ, презентація останнього може бути відкладена.

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Презентація Apple 2020 – онлайн-трансляція

Новинки від Apple

Раніше інсайдери повідомляли, що під час онлайн-презентації Apple 2020 компанія покаже дев’ять новинок.

Серед найочікуваніших гаджетів – смартфони, а саме 5,4-дюймовий iPhone 12, 6,1-дюймові iPhone 12 Max і iPhone 12 Pro, а також 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max.

Крім того, компанія продемонструє розумний годинник, який, за попередньою інформацією, оснащений датчиком вимірювання рівня кисню у крові.

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