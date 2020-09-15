Презентація Apple 2020: iPad 8 і iPad Air, Apple Watch 6 з пульсоксиметром

У штаб-квартирі Apple Park у Купертіно відбулася щорічна презентація новинок компанії. Показали як очікувані всіма нові iPad, Apple Watch, так і деякі нові сервіси.

Однак користувачі так і не змогли дочекатися презентації лінійки iPone 12, її відклали через коронавірус.

Детально про кожну з новинок, яку показали на презентації Apple 2020, – читайте в нашому матеріалі.

iPad 8

iPad 8 отримав чіп A12 Bionic, за рахунок чого став набагато швидшим, ніж найпопулярніші Windows-комп’ютери і Android-планшети.

Його корпус залишився класичним, з великими полями і круглою кнопкою Додому під екраном. До нього можна також придбати чохол з клавіатурою і стилус Apple Pencil.

Також iPad 8 отримав екран діагоналлю 10,2 дюйма, фронтальну камеру FaceTime HD і порт USB-C.

Ціна iPad 8 – $329.

iPad Air

У iPad Air новий прямокутний дизайн, як у iPad Pro. Його екран становить 10,9 дюймів, але немає Face ID. Замість нього в кнопку включення вбудували TouchID на бічній грані.

Також у iPad Air з’явився новий процесор A14 Bionic і задня камера на 12 МП. Планшет підтримує клавіатуру Magic Keyboard.

Завдяки новому чіпу iPad Air може зчитувати навіть рух рук у повітрі, а не просто дотик до екрану.

Планшет є у червоному, зеленому, блакитному кольорах. Ціна – $599.

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Apple Watch 6

Годинник має новий двоядерний процесором S6, заснованому на A13 Bionic з iPhone. Крім того, нова модель може вимірювати рівень кисню в крові, а ще стежити за тим, як часто користувач миє руки.

До речі, його можна буде налаштувати для членів сім’ї, навіть якщо вони не користуються IPhone.

Apple Watch 6 можна буде придбати червоного, синього, золотого і сіро-чорного кольору. Однак варто врахувати, що у коробці не буде USB-зарядки. Та все ж приємним бонусом є те, що для повної зарядки потрібно менше 1,5 год.

Ціна Apple Watch 6 – $399.

Apple Watch SE

Для тих, хто не може собі дозволити Apple Watch 6, представили “бюджетний” годинник Apple Watch SE. Він не може вимірювати рівень насичення крові киснем, однак використовує процесор S6.

Також бюджетний варіант оснащений механізмами зі старих варіантів, зокрема, чипом S5 і не підтримує функцію постійно увімкненого екрану.

Ціна Apple Watch SE – $279.

Підписка Apple One

Єдина підписку Apple One передбачає три пакети:

індивідуальна – Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade і 50 ГБ в iCloud;

сімейна – Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade і 200 ГБ в iCloud (до шести членів сім’ї);

Premier – Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness + і 2 ГБ в iCloud.

Apple One стартує восени і буде доступний з безкоштовним 30-денним пробним періодом.

Сервіс Fitness+

Fitness+ – це сервіс, де будуть доступні групові та персональні тренування, а також можливість відстежувати ефективність занять.

Крім того, для зручності годинник самостійно вмикатиме потрібний комплекс тренувань. Також за допомогою Fitness+ можна буде включити відео з тренуванням на смартфоні, планшеті або телевізорі і повторювати все за тренером.

Тим часом годинник зчитуватиме дані про пульс і рахуватиме спалені калорії. Програму тренувань можна придбати за $9,99 (на місяць) або $79,99 (на рік).

Попри те, що на презентації Apple 2020 не показали нову лінійку iPhone 12, напередодні все ж з’явилася інформація, якими можуть бути деякі моделі.

Зокрема, iPhone 12 Pro може отримати прямокутний дизайн і сканер LiDAR. Також, ймовірно, Apple повернеться до прямокутного дизайну з плоскими гранями, як це було у iPhone 4 і 5.