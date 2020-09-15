LG продемонструвала сучасний смарфон LG Wing з двома екранами, один з яких розвертається на 90 градусів. Перший екран має розмір 6,8 дюймів, другий – 3,9 дюймів. Це перший пристрій у новій лінійці компанії Explorer Project.

Два екрани потрібні, щоб на один з них виводити головну інформацію, а на другий – додаткову. Це дасть можливість дивитися відео і читати коментарі під ним одночасно. Або ж грати і паралельно сидіти у соцмережах.

У гаджета також чотири камери, три з них на 64, 13 і 12 мегапікселів розміщені на задній панелі смартфона, фронтальна на 32 мегапікселя – висувна і вбудована на верхній частині основного екрана.

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Вартість LG Wing поки уточнюється. Смартфон з’явиться у продажу в Південній Кореї вже у жовтні. Дати доправлення до Європи і США, поки невідомі.

Новий смартфон від Xiaomi

У серпні компанія Xiaomi заявила про виробництво нових смартфонів з підекранною камерою.

Шанувальники пристроїв цього виробника зможуть придбати новинку у 2021 році.

Ціна гаджета поки уточнюється.

Джерело: LG Mobile Global