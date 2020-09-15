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Факти / Lifestyle

Тепло, ясно та без опадів: погода в Україні на 15 вересня (КАРТА)

В Україні на вівторок, 15 вересня, синоптики прогнозують теплу nf ясну погоду.

У західних областях очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 24°-28°, вночі 11°-15°.

На Півночі країни також буде досить ясна погода. Повітря прогріється до 27° вдень і 16° вночі.

У центральних і східних регіонах також буде ясно, місцями хмарно. Стовпчики термометрів покажуть 23°-27° вдень і 12°-15° вночі.

Читайте: З дощами та грозами: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

Жителям південних областей варто приготуватися до досить ясної та теплої погоди. Повітря вдень прогріється до 28° а вночі до 18°.

Погода на 15 вересня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні на вересень

У вересні 2020 року середня місячна температура в Україні становитиме від +14 до +19, а в горах – до +12.

Синоптики Укргідрометцентру наголошують, що такі показники на один-два градуси вище середніх багаторічних значень, тобто перший місяць осені буде теплішим, ніж зазвичай.

Детально про погода у вересні в Україні – читайте у нашому матеріалі.

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