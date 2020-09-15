Впродовж 18 та 19 вересня через вторгнення арктичного повітря в Україні очікується різке похолодання.

Температура у західних, північних, східних та центральних областях вночі впаде до 2-8°, місцями заморозки 0-3°.

18 вересня заморозки синоптики прогнозують на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині, вдень до 9-15° тепла.

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На Півдні країни та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°.

Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.

Крім того, на території України очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с.

Похолодання протримається до 22 вересня. Поступове зростання температури синоптики прогнозують 23-25 вересня.

Погода в Україні

Через кліматичні зміни погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай. Літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.

Також на українців чекає тепла зима.