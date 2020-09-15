У вівторок, 15 вересня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 27 місячний день.

Цей період для багатьох буде сприятливим, варто прислухатися до думки оточуючих.

Фінансові справи в цей день будуть не у всіх вдалими, тому варто уникати будь-яких банківських операцій.

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У більшості людей в цей день проявляється схильність до підвищеного зарозумілості і як ніколи загострюється схильність до лестощів.

15 вересня астрологи рекомендують проводити більше часу з близькими і бути на свіжому повітрі. Це посприяє поліпшенню самопочуття як морального, так і фізичного.

Люди в цей період вкрай чутливі, вразливі, у великій мірі схильні до образ.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.