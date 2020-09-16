У середу, 16 вересня, відзначається Міжнародний день охорони озонового шару. Свято проголошено міжнародною асамблеєю ООН в 1994 році в спеціальній резолюції.

У цей день шанується пам’ять священномученика Анфима, преподобного Феоктиста Палестинського, мучениці Василіси Никомидійської, Священномученника Арістіона.

Це 259-й день року (260-й в високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 106 днів.

Іменини 16 вересня відзначають: Олексій, Андрій, Василь, Василина, Володимир, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, ​​Роман, Сергій, Філіп.

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Прикмети і традиції 16 вересня:

Якщо спостерігається грім – погода буде теплою;

Якщо цілий день сонячна погода – осінь буде холодною;

Якщо помічаєте великі мурашники – буде сувора зима.

Що не можна робити 16 вересня:

Варто уникати конфліктів на роботі;

Прибирання і прання варто відкласти на інший день;

Не можна довго дивитися на себе в дзеркало.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.