Компанія Apple 15 вересня презентувала нові iPad, Apple Watch, проте користувачі так і не дочекалися лінійки iPone 12 – її відклали через коронавірус.

Сам виробник не називає точну дату презентації смартфона, проте деякі ЗМІ припускають, що це станеться ще восени.

А видання TechRadar ще наприкінці липня прогнозувало пересення дати презентації iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max на кілька тижнів.

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Фінансовий директор Apple Лука Маестрі також у липні говорив, що дата показу нового iPhone відбудеться на кілька тижнів пізніше, можливо, в середині жовтня.

Якою буде нова лінійка iPhone 12

У мережі напередодні головної презентації з’явилося відео, на якому, імовірно, видно задню частину корпусу iPhone 12 Pro.

Судячи з кадрів, Apple вирішила повернутися до прямокутного дизайну з плоскими гранями, як це було в iPhone 4 і 5.

Тут також видно кільцевий модуль нової системи бездротової зарядки з магнітним позиціонуванням, що дозволить автоматично розміщувати смартфон в оптимальному положенні на зарядці.

Фото: 9to5mac