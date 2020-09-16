У середу, 16 серпня, погода в Україні буде теплою і сонячною, опадів не очікується.

На Заході країни вдень синоптики прогнозують температуру від 26 до 29 градусів, вночі спека спаде до позначки 13.

На Півночі України вдень очікується температура від 23 до 35 градусів, вночі синоптики обіцяють спад температури до позначки 13.

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У той же час на Сході вдень очікується температура від 23 до 25 градусів, вночі похолодає до 12 градусів.

На Півдні країни синоптики обіцяють також теплу погоду. Вдень температура сягатиме 29 градусів, вночі очікується від 14 до 16 градусів.

Погода в Україні на вересень

У вересні 2020 року середня місячна температура в Україні становитиме від 14 до 19.

Синоптики Укргідрометцентру наголошують, що такі показники на один-два градуси вище середніх багаторічних значень, тобто перший місяць осені буде теплішим, ніж зазвичай.

Детально про погода у вересні в Україні – читайте у нашому матеріалі.