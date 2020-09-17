У вересні 2020 року середня місячна температура в Україні становитиме від +14 до +19, а в горах – до +12.
Синоптики Укргідрометцентру наголошують, що такі показники на один-два градуси вище середніх багаторічних значень, тобто перший місяць осені буде теплішим, ніж зазвичай.
Водночас місячна кількість опадів очікується в межах 35-72 мм, а в Карпатах – до 107 мм. Це норма для вересня.
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Погода восени та взимку 2020-2021
Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що і осінь, і зима цього року будуть теплішими, ніж зазвичай.
За її словами, ймовірність того, що зима буде дуже морозною – менше 10%.
Вона пояснила, що, за даними прогнозів метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.