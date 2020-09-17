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Факти / Lifestyle

Бабине літо повернеться: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

У суботу, 19 вересня, на всій території України очікується суха погода.

Вночі місцями температура повітря знизиться до +3 +5 градусів, а вдень підніметься максимум до +20, але тільки у південних регіонах.

На сході, у центрі та північних областях прогнозують від +15 до +17.

У західних областях +15, на Закарпатті – до +19.

У Києві без опадів, вночі 4-6, а вдень 15-17 градусів тепла.

Читайте: З дощами та грозами: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

Погода 19 вересня

У неділю, 20 вересня, очікується невелике потепління, всюди сухо і сонячно.

На півдні і на Закарпатті – від +20 до +23, у центрі місцями +20, у східних регіонах країни і на півночі +17 +19.

На заході – від +16 до +18.

У столиці сухо, вночі 6-8, вдень 17-19 вище нуля.

Погода 20 вересня

Різке похолодання в Україні

Синоптики прогнозують різке похолодання в Україні 18 і 19 вересня. Причина – вторгнення арктичного повітря.

У ці дні вночі температура на заході, сході та у центрі опуститься до +2 +8, місцями заморозки від 0 до -3.

Водночас середня добова температура повітря знизиться на 10-12 градусів.

Поступове потепління очікується 23-25 вересня.

Джерело: Укргідрометцентр

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