У суботу, 19 вересня, на всій території України очікується суха погода.
Вночі місцями температура повітря знизиться до +3 +5 градусів, а вдень підніметься максимум до +20, але тільки у південних регіонах.
На сході, у центрі та північних областях прогнозують від +15 до +17.
У західних областях +15, на Закарпатті – до +19.
У Києві без опадів, вночі 4-6, а вдень 15-17 градусів тепла.
Читайте: З дощами та грозами: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)
У неділю, 20 вересня, очікується невелике потепління, всюди сухо і сонячно.
На півдні і на Закарпатті – від +20 до +23, у центрі місцями +20, у східних регіонах країни і на півночі +17 +19.
На заході – від +16 до +18.
У столиці сухо, вночі 6-8, вдень 17-19 вище нуля.
Різке похолодання в Україні
Синоптики прогнозують різке похолодання в Україні 18 і 19 вересня. Причина – вторгнення арктичного повітря.
У ці дні вночі температура на заході, сході та у центрі опуститься до +2 +8, місцями заморозки від 0 до -3.
Водночас середня добова температура повітря знизиться на 10-12 градусів.
Поступове потепління очікується 23-25 вересня.